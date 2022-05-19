Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları

KENAN DOĞULU

Hep aynı heyecan ve coşkuyla kutladığımız özlem dolu çocukluğumun 19 Mayıs'ları çok güzeldi. Aylar öncesinden kutlama gösterileri için hazırlıklar yaptığımız o neşeli günler… Eşi benzeri olmayan vizyonu ve devrimleriyle ulusuna ve çağına yön veren, dehası ile bugünlerimizi bile aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...