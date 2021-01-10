Ünlü isimlerden Özdemir Erdoğan'a tepki

Ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan, 1996 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.
Posta'ya konuşan müzisyen, "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" ifadelerini kullandı.
Özdemir Erdoğan'ın bu söylemleri müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı. İşte konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunun ünlü isimler...
MUAZZEZ ERSOY
Özdemir Erdoğan’ın gazete ya da TV röportajlarında konuşacağı cümleleri, kendi sanatı ve müziği olmalı. Bu dünyada her canlı için ölüm olduğu unutulmamalı, ölen insanın arkasından konuşmak doğru değil. Zeki Müren, ahirete intikal etmiş, ona cevap verebilecek durumda değil. Zeki Müren’in konuşulacaksa sanatı, sanatında yaptığı devrimler konuşulmalı.
DEMET AKALIN
Şu an yaşarken bile hatırlanmayanlar... Bir tane hayrınız olmamış, gönüllerde taht kurmuş büyük Zeki Müren’i mezarında rahat bırakın. Sevgi ve saygıyla anıyoruz Paşa'm seni. Ölmeyecek gibi konuşanlar için yapacak bir şey yok.
FATİH ERKOÇ
Özdemir Erdoğan iyi bir müzisyendir. Ama hakareti olumu bulacak halim yok. İnsanlar eleştiri yapabilir ama hiçbir seveni incitmemek koşuluyla.
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