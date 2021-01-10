Ünlü isimlerden Özdemir Erdoğan'a tepki

Ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan, 1996 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

Posta'ya konuşan müzisyen, "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" ifadelerini kullandı.