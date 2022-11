CEYLAN ERTEM



Hümanist, demoktatik, aktivist, iyimser, hayalperest ve vicdanlı olmanın önemini hatırlatan, insan, doğa ve hayvan sevgisi aşılayan,

tiyatro, müzik ve kitap aşığı çocuklar yetiştiren,

matematik dersini mandolin çalarak anlatan bir öğretmendi.



Yazık ki 1999 depreminde aramızdan bedenen ayrıldı. Ama ruhu ve öğrettikleri hiçbir zaman yanımızdan ayrılmadı.



Teşekkür ederim; sevgi dolu, alternatif yöntemleri ve yol göstericilikleriyle güzel insanların temelini atmaya çabalayan tüm öğretmenlere!

Yıllardır her öğretmenler gününde bu fotoğrafımız ile andığım, İbrahim öğretmenim huzur içinde yatsın.



Ve elbette Baş Öğretmenimiz, Ata’mız. Her zaman her cümlesi ile kalbimizde, aklımızda