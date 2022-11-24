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Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

Televziyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü paylaştıkları fotoğraflar ve mesajlarla kutladı

Giriş: 24.11.2022 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • ŞEBNEM BOZOKLU

    Anneciğim ne mucizeler yarattığını biliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

  • BERK OKTAY

    Benim ilk öğretmenim...Günün kutlu olsun! Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.

  • SEMA AYDEMİR

    Dünyanın en güzel mesleğini bana yaşatan bütün öğrencilerime çok çok çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok özledim.

  • KUBAT

    İyi öğretmenler yarattıkları eserlerle yeryüzünün en değerli sanatçılarıdır. 4. sınıf Öğretmenim Mr. Muzing ve onun nezdinde tüm iyi öğretmenlere ithafen... Antwerpen yıl 1984… Hangisi benim çıkarabildiniz mi :)

  • CEYLAN ERTEM

    Hümanist, demoktatik, aktivist, iyimser, hayalperest ve vicdanlı olmanın önemini hatırlatan, insan, doğa ve hayvan sevgisi aşılayan,
    tiyatro, müzik ve kitap aşığı çocuklar yetiştiren,
    matematik dersini mandolin çalarak anlatan bir öğretmendi.

    Yazık ki 1999 depreminde aramızdan bedenen ayrıldı. Ama ruhu ve öğrettikleri hiçbir zaman yanımızdan ayrılmadı.

    Teşekkür ederim; sevgi dolu, alternatif yöntemleri ve yol göstericilikleriyle güzel insanların temelini atmaya çabalayan tüm öğretmenlere!
    Yıllardır her öğretmenler gününde bu fotoğrafımız ile andığım, İbrahim öğretmenim huzur içinde yatsın.

    Ve elbette Baş Öğretmenimiz, Ata’mız. Her zaman her cümlesi ile kalbimizde, aklımızda

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