Tuğba Özay

Şu gelip de göçüp gideceğimiz dünyadan tüm olumsuzluklara rağmen insanlara gülümsemeyi öğrettin sen ... Daha gencecik yaşta bir kuş kanadının çırpıntısında atan yüreğin yaşama sıkı sıkıya bağlıydı .. Hiç tanımadım seni, yüzüne, ellerine dokunmadım ama sen mücadeleci yapın, samimi gülüşün, gözlerinden yayılan muhteşem enerjinle insanların yüreklerine dokundun. Her ne olursa olsun pes etmemeyi öğrettin. Ve İnan kışın çektiğim klibimin öyküsünü bile senin mücadelenden etkilenip yazmıştım. Ve birkaç gün sonra o klip ödül alıyor ne garip. Senin haberin olmadan nelere ilham olmuşsun ne garip. İyi ki geldin bu dünyaya Neslican.Bizlere yaşamı, sevgiyi, azmi, gülümsemeyi, mücadeleyi anımsattın yüzlerce kez! Umudun ve direncin kaynağının sevgi olduğunu anımsattın yeniden. Ailene ve sevenlerine sonsuz sabırlar diliyorum gözleri gülen kız. Işıklar içinde uyu. Hafızamda gözleri ışık saçan, melek gülüşlü kız olarak kalacaksın.