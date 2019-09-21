21 EYLÜL 2019
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Ünlü isimlerden Neslican Tay paylaşımları! "Kısa ömrüne koca insanlığı sığdırdı"

Ünlü isimlerden Neslican Tay paylaşımları

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay hayatını kaybetti. Ünlü isimlerde Tay'ın vefat haberinin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundular

21.09.2019 - 12:09 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Haluk Levent 

    Çok üzgünüz çok... Neslican’ı kaybettik.. Canımız ciğerimiz yandı..Başımız sağolsun..

  • Demet Akalın 

    Hep bir umut vardı... Nurlar içinde yat.

  • Demet Akbağ 

    Ahh güzel kız, ahh tatlı Neslican , güzel gözlerinde ki ışıklar gibi aydınlık olsun yattığın yer.

  • Sıla Gençoğlu

    Yıldızlar sana iyi bakacak güzel çocuk. Biz de seni ve cesur kalmayı hiç unutmayacağız.

  • Fazıl Say

    Işıklar içinde uyu güzel Neslican Tay.

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  • galleryseba2019-09-21 13:03:35çok üzgünüm eminim ardında bıraktığın o güzel enerjiji yayan ışığın bu hastalıkla mücadele edenlerin umudu olmaya devam edecek nurlar içinde uyu..

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