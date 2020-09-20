MERVE BOLUĞUR

Gücünü yaşayan pozitif kadın, öyle güzel örnek oldun ki mücadele... 'Kendimizi sevmekle başlar her şey' demiştin... Sevginin kabulü bile çok şey değiştirir. Seni seviyorum, 'İyi ki tanımışım' dediğim insanlardan... Huzurla uyu.