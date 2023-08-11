Ünlü isimlerden Aysu Türkoğlu'na tebrik yağdı

40 kilometrelik uzun parkurda Aysu'ya bazı anlarda yunuslar da eşlik etti. Deniz suyu sıcaklığı 13 derecelerde seyrederken Aysu hedefi için kulaç atmaya devam etti. Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakikanın sonunda Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın unvanına sahip oldu.

Ünlü isimler de yaşadığı mutluluğu sosyal medya üzerinden Aysu Türkoğlu'na yayımladıkları tebrik paylaşımlarıyla dile getirdi.