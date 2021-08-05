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Ünlü isimlerden anlamlı hareket: Yangın mağdurları için sahneye çıkacaklar

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bugün başlayan açık hava müzik festivali Milyonfest Arsuz’dan elde edilecek gelirin bir kısmının orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine bağışlanacağı açıklandı

05.08.2021 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlü isimlerden anlamlı hareket: Yangın mağdurları için sahneye çıkacaklar
Yangın mağdurları için sahneye çıkacaklar
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HABERTURK.COM

Hatay/Arsuz Gözcüler Plajı’nda, Athena, Teoman, Selda Bağcan, Pinhani, Ceza, Adamlar, Manga, Halil Sezai, Flört, Pamela, Sena Şener’in sahne alacağı festivalde Milyon Yapım ayrıca, sahne alan her sanatçı adına 100’er fidan bağışlayacağını bildirdi.
Festival katılımcıları da TEMA tarafından alanda kurulan stantta fidan bağışında bulunabilecek.

Pandemi dolayısıyla kademeli normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlerin de uygulanacağı festivalde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına da uyulması için gerekli önlemler alındı.

4 gün boyunca gerçekleştirilecek Milyonfest Arsuz’un programı şöyle;

5 Ağustos Perşembe:

*Pinhani
*Adamlar
*Pamela

6 Ağustos Cuma:

*Teoman
*Ceza
*Sena Şener

7 Ağustos Cumartesi:

*Athena
*Manga
*Eypio

8 Ağustos Pazar:

*Selda Bağcan
*Halil Sezai
*Flört

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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