HADİSE

Daha boyum mikrofona zor yeterken, Türkiye'den çok uzaklarda da kutlardım 23 Nisan'ı... Başka bir ülkede doğmuş olsam da her sene okulda 23 Nisan’ı kutlardık. Okulumuz buna izin verirdi. Türk ya da değil, tüm çocuklarla birlikte kutlardık. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği gibi... Özgür olmak, istediğini istediğin an yapmak, herkesi eşit görmek ve olduğu gibi kabul etmek ne büyük bir erdem. 23 Nisan kutlu olsun! Ata'mızı saygı ile anıyorum...