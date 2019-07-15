MERVE ÖZBEY



Ne zor bir gündü... Bizler bir olduğumuzda bütün dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik... Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın unutmadık, unutmayacağız... Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır dilerim... Kahraman Gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum.