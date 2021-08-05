"HELAL OLSUN SANA"



Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da vardı. Hortumu sırtına alan Çelikkol'un boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar objektiflere yansıdı



Bu anları Mustafa Sandal, sosyal medyada paylaştı. Dostuna "Helal olsun sana İbrahim!" diye seslenen ünlü şarkıcı, "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.