Ünlü isimler "Yalnızlığın mis kokmalı" sergisinde

Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşen sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna ait özel 30'a yakın sayıda büyük ebat eserleri ilk kez sergilendi.

100'e yakın resimden 40 adetinin ilk defa gün yüzüne çıktığı sergide Muammer Keskin, Rahmi Eyüboğlu, Tuba Peksayar, Yahşi Baraz, Pınar Hotiç, Serdar Hotiç, Özlem Güsar, Tugut Toplusoy, Cansen Yeni Kut, Şeli Elvaşvili, Levent Erden, Batya Kebudi, Gülfem Kessler, Toni Ventura, Gül Ağış katılan ünlüler arasındaydı.

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun ilk çalışma yıllarından başlayarak son eserlerine kadar bir çok farklı eserleri yer aldı. İdealist iki ressam olarak Türk resim sanatının yükselmesi için ömür boyu çalışan Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu, tutkulu, vizyoner, coşkulu ve yenilikçi bakış açılarıyla ortaya çıkardıkları samimi eserleri, sanat izleyicilerine sunuldu.

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu sergisi, "Yalnızlığım Mis Kokmalı", 10 Ocak-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Abdi İpekçi Caddesi No:45 Nişantaşı'nda ziyaret edilebilir.

Galeri Pazar günü hariç diğer günler 11.00-19.00 saatleri arasında açıktır. Randevu alınarak mesai saatleri dışında ve pazar günü de sergi gezilebilir.