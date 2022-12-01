Ünlü isimler 'Tek Ses' oldu

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Özge Borak, Aylin Kontente, Sibel Taşçıoğlu, Pelin Batu, Ayşegül Dinçkök, Sedef İybar, Şehsuvar Aktaş, Atilla Şendil, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Yekta Kopan ve Ogün Kaptanoğlu gibi ünlü isimlerin sesleriyle destek verdiği 'Tek Ses' videosu, 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında sosyal medyada bir paylaşım zinciri yaratarak, büyük bir farkındalık kampanyasına dönüştü.

"BİRLİKTE HIV'DEN GÜÇLÜYÜZ"

Ünlü isimler, “Birlikte HIV’den güçlüyüz” çatısı altında hayata geçirilen projeyle toplumun tüm kesimlerini tek ses olmaya çağırdı.

1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen proje lansmanında ilk kez gösterilen 'Tek Ses' videosu, eşzamanlı olarak, "Birlikte HIV’den güçlüyüz" sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN ALTI ÇİZİLDİ

Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Volkan Korten, Prof. Dr. Fehmi Tabak ve Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, Pozitif-İz Derneği Kurucu Üyesi Çiğdem Şimşek ve Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Noyan Harmancı’nın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda HIV alanında doğru bilinen yanlışlar ve HIV’le ilgili kamuoyu farkındalığını artırmaya yönelik adımlar konuşuldu.

Toplantıda etkin korunma yöntemleriyle bulaşın önlenebileceği ve HIV ile yaşayanların düzenli tedaviyle yaşamlarını sağlıklı bireyler olarak sürdürebileceği bilgisinin toplum genelinde yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.