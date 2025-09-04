Ünlü isimler: Tebrikler Bizim Çocuklar
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun açılış maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda karşılaştığı Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından ünlüler, tebrik mesajları paylaştı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun açılış maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan’a konuk oldu. Boris Paichadze Ulusal Stadı’ndaki mücadeleyi, 'Bizim Çocuklar', 3-2’lik skorla kazandı. Millilerimize galibiyeti getiren golleri; Mert Müldür ile Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti.
Aras Bulut İynemli
Gökhan Özoğuz
Yağmur Tanrısevsin
Bilal Hancı
Athena
Derya Uluğ
Rıza Kocaoğlu
