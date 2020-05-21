Ünlü isimler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 173'üncü yaşını kutladı - ANKARA

AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında 20 bine yakın personel, 24 tapu ve kadastro bölge, 973 tapu, 81 kadastro müdürlükleriyle yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunuyor.Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonuyla, vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu sene 173'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre birçok ünlü isim, çektikleri video ile 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü kutladı.Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yapımcı Osmantan Erkır, oyuncu Emre Kınay, Burak Sergen, Özlem Conker, Ayça Erturan, eski hakem Ahmet Çakar, eski milli futbolcu Tümer Metin, iş insanı Adnan Polat, müzisyen İrfan Özata, ses sanatçısı Turgay Başyayla ve gazeteci Veysi Ateş'in yer aldığı videoda ünlü isimler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün önemine, köklü ve yenilikçi yapısına dikkati çekti.Ünlü isimlerin bulunduğu videoda ayrıca Genel Müdürlükteki çalışma ortamı, Webtapu sistemi ve eski fotoğraflar da yer aldı.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurumun çalışanlarının yer aldığı ve verilen hizmetlerin nasıl hayata geçirildiğini anlatan bir video daha yayımladı.