Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir spor giyim markası, ürettiği yeni kramponu futbol dünyasından efsane isimler ile dijital dünyanın yıldızlarının bir araya geldiği bir maçta tanıttı. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve Beşiktaş Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörü Guti Hernandez’in yönettiği iki takımın karşı karşıya geldiği maç, Atakan Kurt Halı Saha Tesisleri’nde oynandı.

Baklavasına oynanan maçta, efsane futbol adamı Hakan Ünsal ve medya mensuplarının yanı sıra Oğuzhan Uğur, Ali Yağcı, Alp Navruz, Berk Uçar, Turan Oğuzhan, Fırat Çetin, Şehinşah, Bedirhan Soral, Fırat Can Pırlant ve Caner Yıldırım gibi ünlü oyuncu ve dijital dünyanın yıldızları yer aldı.

Rekabetin yanı sıra dostluğun da sergilendiği karşılaşmadaki futbol kalitesi ve eğlence, izleyenlere unutulmaz bir futbol akşamı yaşattı. Karşılaşma sonunda tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alp Navruz ve Ali Yağcı maç öncesi bol bol ısınma hareketleri yaptılar. Fenerbahçeli olan ve Bülent Korkmaz’ın takımında oynayan Alp Navruz dizisinin tatile girmeyeceğini söylerken, Ali Yağcı ise üç haftalık bir izin olacağını ve bunu yurt dışı tatiline giderek moral depolayacağını belirtti.

Maçın hakemi Hayrettin Karaoğuz maç bitiş düdüğünü çaldıktan sonra Guti Hernandez’e hem sarı hem kırmızı kart çıkardı. O anlar sahadaki herkesi güldürdü. adidas’ın bu özel turnuvası baklava ikramı ziyafetiyle son buldu.