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Ünlü isimler hayatlarının en zor deneyimini anlattı... Ashley Judd: Beni taciz eden kişinin bebeğine annelik yapamazdım! - Magazin haberleri

Ünlü isimler hayatlarının en zor deneyimini anlattı

ABD'nin Teksas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasağının yürürlüğe girmesi tepkilere neden oldu. Televizyon ve sanat dünyasının ünlüleri; Uma Thurman, Busy Philipps, Ashley Judd ve Nicki Minaj gibi isimler bu konuda yaptığı itiraflarla bir kez daha gündeme geldi

24.09.2021 - 12:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • ABD'de son dönemin en çok tartışılan konularından biri de Teksas eyaletinde çıkarılan kürtaj yasası. Bu yeni yasaya göre altı haftayı geçmiş bir gebeliğe son veren ya da buna yardımcı olan herkes hakkında dava açılabilecek. Bu sürede birçok kadının hamileliğini fark etmesi zor olduğundan bu yasa ile eyalet sınırları içinde kürtaj yasaklanmış olacak.

    Kürtaj yasasına başta kadın hakları dernekleri olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden bile yasasının yürütülmesine tepki gösterdi. Bu durum, televizyon ve sanat dünyasının ünlülerinin bu konu hakkında yaptığı açıklama ve itiraflar, bir kez daha gündeme geldi. İşte o isimlerin yaşam deneyimleri ve anlattıkları...

  • "HAYATIMIN EN KARANLIK DENEYİMİ"

    'Kill Bill' filminin yıldızı Uma Thurman, Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı. Thurman, satılarında "Hayatımın en karanlık deneyimi!" ifadelerini kullanarak yaşadıklarını anlattı. Amerikalı oyuncu, 20'li yaşlarının sonunda, kariyer basamaklarını yeni yeni tırmanmaya başladığı sırada kazayla hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını açıkladı. Uma Thurman, her ne kadar o dönemde bu kararı çok kolay almamış olsa da şimdi geriye dönüp baktığında pişmanlık duymadığını da itiraf etti.

  • "ÜLKENİN HER YERİNDEKİ KADINLAR İÇİN KORKUYORUM!"

    Amerikalı oyuncu Busy Philipps, çok genç yaşta hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını saklamayan ünlü isimler arasında yer aldı. Philips, 'Busy Tonight' adlı televizyon şovunda henüz 15 yaşındayken kürtaj yaptırdığını itiraf etti. Teksas eyaletindeki yasayla ilgili olarak da düşüncelerini dile getiren Busy Philipps, "Bu ülkenin her yerindeki kadınlar ve genç kızlar için çok korkuyorum." diye konuştu. Ünlü yıldız, "Hepimizin daha çok konuşmaya ve kendi hikayelerimizi anlatmaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Ünlü isim ayrıca kürtajı suç sayan bir yasanın, kadınların kişisel tercihlerini engelleyerek onların hayatını riske atacağını da savundu. Busy Philips "Her kadın, kendi bedeni söz konusu olduğunda müdahale görmeyi ve yargılanmayı değil şefkat ve bakımı hak eder." diyerek sözlerine son noktayı koydu.

  • "KADINLAR CEZALANDIRILIYOR"

    'The Good Place' adlı yapımla tanınan Jameela Jamil de geçmişte kürtaj deneyimi olan ünlülerden. Bu durumu "hayatı boyunca verdiği en doğru karar" olarak nitelendiren Jamil, 2019 yılının mayıs ayında, Twitter hesabından konuyla ilgili bir makale paylaşmıştı. Jameela Jamil, o dönemde Georgie eyaletinde çıkarılan kürtaj yasasını da "üzücü, insanlık dışı, kadınların bedenleri üzerindeki haklarını, ruh sağlığını hiçe sayan bir yasa" olarak nitelendirmişti. Jamil bu şekilde kadınların kendilerine tecavüz eden kişilerin bebeğini taşımaya mecbur bırakılarak cezalandırıldığını da savunmuştu.

    Jameela Jamil ayrıca genç yaşta hamile kalıp bebeğini aldırdığını itiraf ettikten sonra da bunun hem kendisi hem de istemediği bebek için en doğru karar olduğunu" savunmuştu. Jamil, o dönemde bebek sahibi olmak için hem psikolojik hem de finansal açıdan kendini hazır hissetmediğini de sözlerine eklemişti. Ünlü yıldız, bu şekilde dünyaya gelen çok sayıda bebeğin, yetimhanelerde büyümek zorunda kaldığını savunmuştu. Jameela Jamil, kürtajı suç sayan yasalardan en çok da yoksul, engelli kadınların zarar gördüğünü, varlıklı kesimin daha fazla özgürlüğe sahip olduğunu da vurgulamıştı.

  • "ÖLDÜĞÜM GÜNE KADAR UNUTMAYACAĞIM!"

    Üç çocuk annesi olan model Milla Jovovich de geçmişte acil bir kürtaj operasyonu geçirmek zorunda kaldığını 2019 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında itiraf etmişti. Jovovich, 2017'de yaşadığı bu zorunlu kürtajı şu ifadelerle anlatmıştı:

    Dört buçuk aylık hamileydim ve Doğu Avrupa'da bir film çekimindeydim. Erken doğuma girmek zorunda kaldım ve bana bütün bu uygulama boyunca uyanık kalmam gerektiği söylendi.

    Ünlü oyuncu, paylaşımında bunun "hayatı boyunca yaşadığı en korkunç deneyim" olduğunu vurgulamıştı. Milla Jovovich, "Kaybettiğim şeyin anısı, öldüğüm güne kadar benimle kalacak." diyerek de bu konuda hissettiklerini ifade etmişti. Jovovich, kürtajı engelleyen yasalar nedeniyle birçok kadının "merdiven altı" yerlerde, temizlik ve sağlık koşulları uygun olmayan şekilde kürtaj yaptırmak zorunda kalacağını da vurgulamıştı.

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