ABD'de son dönemin en çok tartışılan konularından biri de Teksas eyaletinde çıkarılan kürtaj yasası. Bu yeni yasaya göre altı haftayı geçmiş bir gebeliğe son veren ya da buna yardımcı olan herkes hakkında dava açılabilecek. Bu sürede birçok kadının hamileliğini fark etmesi zor olduğundan bu yasa ile eyalet sınırları içinde kürtaj yasaklanmış olacak.

Kürtaj yasasına başta kadın hakları dernekleri olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden bile yasasının yürütülmesine tepki gösterdi. Bu durum, televizyon ve sanat dünyasının ünlülerinin bu konu hakkında yaptığı açıklama ve itiraflar, bir kez daha gündeme geldi. İşte o isimlerin yaşam deneyimleri ve anlattıkları...