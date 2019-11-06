Ünlü isimler Gümüşlükspor’a yardım için sahnede

Oyuncu Nejat İşler'in Onursal Başkanı olduğu Süper Amatör Lig takımlarından Gümüşlükspor için düzenlenen yardım gecesi birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak.

9 Kasım saat 20.00’de DasDas’ta düzenlenecek yardım gecesinde Can Tunalı, Fatma Turgut, Feridun Düzağaç, Fikret Kuşkan, Göksel, Güvenç Dağüstün, Jabbar, Koray Candemir, Mert Fırat, Nejat İşler, Redd, Orçun Sünear (Sattas) ve daha birçok sürpriz isim aynı sahneyi paylaşacak.

‘Bir ihtimali daha olanlar bir araya geliyor’ sloganıyla düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir, gençlerin ücretsiz spor eğitimi alması için harcanacak.