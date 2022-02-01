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Oyuncu Sarp Bozkurt ve Deniz Işın'ın Youtube'da başlayan komedi dizisi macerası 'Bizden Olur Mu?', Blutv'de devam ediyor.

Dijital platform için çekilen dizinin lansmanı geçtiğimiz gün Ortaköy'deki bir mekanda yapıldı. Hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkilerden yorulan Deniz ve Sarp'ın birlikte son çareyi ilişki tavsiyeleri veren kitaplarda araması sonucunda ortaya çıkan komedi ve tuhaf durumların konu edildiği dizi izleyiciyle buluştu.

Başak Gümülcinelioğlu ve sevgilisi Çağrı Çıtanak

'Bizden Olur Mu?' dizisinin tanıtım gecesi ünlü oyuncu geçidine sahne oldu. Galaya; İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal, Doğukan Güngör, Çağrı Çıtanak-Başak Gümülcinelioğlu, Elçin Afacan, Berkay Tulumbacı ve Alican Aytekin gibi ünlü isimler katıldı.

Hande Ünal ve eşi İsmail Ege Şaşmaz

Yönetmenliğini Emre Bahadır Çırakoğlu'nun yaptığı dizinin proje ve konsept tasarımı da Sarp Bozkurt ve Emre Bahadır Çırakoğlu'na ait.