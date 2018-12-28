Dünyanın en seksi süper modellerinin yer aldığı ve canlı performanslarla zenginleşen 2018 Victoria's Secret Fashion Show Türkiye’de ilk kez özel bir gösterimle davetlilerle buluştu. DJ performansının Carolin Almozlino ve Canan Soylu’nun yaptığı özel bir etkinlikte gösterilen defileyi izleyenler Victoria’s Secret dünyasının ihtişamıyla buluştu.