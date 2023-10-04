Ünlü İngiliz iş insanının yolcu gemisinin ışıkları Türk bayrağını yansıttı

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady isimli dev yolcu gemisi, 2 bin 63 yolcu getirdi. Ünlü İngiliz iş insanı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'a ait geminin ışıkları Türkiye Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle Türk bayrağını yansıttı.

REKLAM

KIRMIZI BEYAZA ÇEVRİLDİ

2 bin 860 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 63 yolcu ve bin 131 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket etmeden önce geminin ışıkları kırmızı, beyaza çevrildi. İçerisine ay yıldız ışıklandırılan gemi Türkiye’nin yüzüncü yılını kutladı.