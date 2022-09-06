JOSİP ILİCİC KİMDİR?

Atalanta takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Sloven millî futbolcu Josip İlicic, 29 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Bonifika kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Interblock, Maribor, Palermo, Fiorentina ve Atalanta kulüplerinde oynadı. Josip ile eşi Tina Polovina tanışma hikayesi 11 yıl öncesine dayanıyor. Beraberlikleri 2009 yılında başlayan çift, antrenman yaptıkları tesiste tanıştı. Josip İlicic gibi Spor geçmişi bulunan Tina Polovina bir atlet. Çiftin Sofya-Victoria adında iki çocuğu var.