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Ünlü futbolcudan kötü haber! 3 kez ameliyat geçirmişti, son durumu hakkında açıklama geldi!

Almanya ve Bayern Münih'in file bekçisi Manuel Neuer, cilt kanseri olduğunu açıklayarak sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri sevenlerine duyurdu. Ünlü futbolcu 3 kez ameliyat geçirdikten sonra neler yaşadıklarını anlattı.

Giriş: 02.11.2022 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Almanya ve Bayern Münih'in file bekçisi Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu ve 3 kez ameliyat olduğunu duyurdu.

  • AÇIKLAMA YAPTI

    3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Artık güneşe çıkamıyorum. Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." şeklinde bir açıklama yaptı.

  • MANUEL NEUER KİMDİR?

    27 Mart 1986 yılında doğan Manuel Neuer, Bayern Munich takımında Kaleci mevkinde forma giymektedir.

  • MANUEL NEUER HASTALIĞI NE?

    Ünlü futbolcu cilt kanseri hastalığı ile mücadele ediyor. Sağlık durumunun stabil olduğunu belirten Neuer'in Almanya Ligi'nde gündüz oynanacak maçlarda sahaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

     

  • MANUEL NEUER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

    Manuel Neuer'in altyapı kariyeri:

    1991-2004 Schalke 04

    Manuel Neuer'in profesyonel kariyeri:

    2004-2008 Schalke 04

    2005-2011 Schalke 04

    2011- Bayern Münih

    Manuel Neuer'in Milli takım kariyeri:

    2004 Almanya U-18

    2004-2005 Almanya U-19

    2005-2006 Almanya U-20

    2006-2009 Almanya U-21

    2009- Almanya

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