Eğlence mekânlarında güvenlik sorunu var mı?

İstanbul Beşiktaş'ta Ruby adlı eğlence mekânı önünde dehşet yaşandığı haberleri gündeme geldi. Eğlence mekânına gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E. özel güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.
Çıkan tartışmada içeri alınmayan kişilerden biri, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Bunun üzerine yaklaşık 10 güvenlik görevlisi kafa atan kişiyle birlikte arkadaşlarını da yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.
Bir türlü sakinleşmeyen güvenlik görevlileri, ellerine geçirdikleri sopalarla Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E.'yi feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri, arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Darp olayından sonra eğlence mekânına, motosikletli 4 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Güvenlik görevlilerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve güvenlik görevlisi Zeki P., hafif şekilde yaralandı.
Emniyet güçleri, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.’nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.
Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç., Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı. Güvenlik görevlilerinden Mesut G.’ye ev hapsi verildi.
Habertürk TV'de Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sunduğu 'Gün Başlıyor' programına katılan haberturk.com Magazin Müdürü Mehmet Çalışkan ve haberturk.com Yazarı Esin Övet, yaşanan dehşetle ilgili düşüncelerini dile getirdi.
Sık sık yaşanan güvenlik görevlisi - müşteri kavgasının İstanbul'un eğlence sektörüne büyük zarar verdiğinin altının çizildiği 'Gün Başlıyor'da söz konusu sorunun ortadan kalkması için yeni tedbirler alınması gerektiği belirtildi.
Belli kriterlere sahip olan kişilerin güvenlik görevlisi olarak çalışması gerektiğinin altı çizilirken, "Bir güvenlik görevlisinin sahip olması gereken en önemli özellik ne olmalı?" sorusunda "Sabır" konusunda fikir birliğine varıldı.
Programda ayrıca güvenlik görevlilerinin bir olayı kendileri ve başkaları zarar görmeden bertaraf edebilecek eğitime sahip olmaları gerektiği de dile getirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!