Polis operasyon düzenledi

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden anlaşarak sahte evraklarla akraba gibi görünerek yasa dışı organ nakli yapılmaya çalışıldığını belirledi.

DOKTORA 35 BİN DOLAR PARA ÖNERDİLER

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, zanlılar özel hastaneye organ nakli yapılması için 10 bin dolar para önerdi. Organ naklini yapacak olan Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller'e de iddiaya göre 35 bin dolar para önerdiler.

YASA DIŞI ORGAN NAKLİNE OPERASYON

Polis ekipleri, sahte belgelerle yasadışı organ naklinin yapılacağı sırada operasyon düzenledi. Organ veren Suriye uyruklu Ahmet Zına, organ alıcısı İsrail uyruklu Nimer Hayadrı, tercümanlık yapan Yusuf E. ve organ naklini gerçekleştirmeye hazıralanan Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller gözaltına alındı.

ÜNLÜ CERRAH TUTUKLANDI

Tercüman Yusuf E. ifadesinin alımının ardından serbest bırakıldı, İsrail uyruklu Nimer Hayadrı sınırdışı edildi. Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller ve Suriye uyruklu Ahmet Zına ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.