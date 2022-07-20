Ünlü dizi setinde ölüm

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New York Şehri Polis Departmanı (NYPD), dizi setinde çalışan 31 yaşındaki Johnny Pizarro'nun sabah 05:15 civarında saldırıya uğradığını söyledi. Polis, bir şüphelinin arabanın kapısını açıp ateş ederek Pizarro'nun başından ve boynundan 4 kez vurulduğunu açıkladı.

Polis, kurbanın hastaneye kaldırıldığını ve ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.00 civarında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, kurbanın kamyonlara yer açmak için otoparkı boşaltması için dışarıdan işe alındığını, şüphelinin hala arandığını ve ölüm nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

Dizinin yayınlandığı NBC ve Universal Television'dan yapılan ortak açıklamada, "Ekibimizden birinin bu sabah erken saatlerde bir suça kurban gittiği haberine şok olduk. Soruşturma sürecinde yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz. Dualarımız ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte ve bu süre zarfında onların mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz" denildi.

RUST SETİNDE DE GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖLMÜŞTÜ

ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin, yapımcısı da olduğu filmi Rust'ın setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürmüş, yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

Bu olay, dizi ve film setlerinde güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.