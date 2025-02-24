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        Haberler Magazin Ünlü çift, sorunlarını çözdü

        Ünlü çift, sorunlarını çözdü

        Pelin Akil ile Anıl Altan, sorunlarını çözerek yine aynı çatı altında yaşamaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:33
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        Yine aynı çatı altındalar
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        Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanacakları yönünde ortaya birçok kez iddia atıldı. Akil ile Altan, her defasında da bu iddiaları yalanlayarak her çift gibi zaman zaman tartışma yaşadıklarını ama boşanmanın söz konusu olmadığını dile getirdi.

        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
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        Geçtiğimiz günlerde, aynı iddia ileri sürülerek Anıl Altan'ın evi terk ettiği dile getirildi. Pelin Akil'in hemen akabinde sosyal medya hesabından bulunduğu manidar paylaşımlar, söz konusu iddiayı doğrular nitelikteydi. Üstelik, bu kez söz konusu iddiayı yalanlamadılar.

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        Pelin Akil ile Anıl Altan, Kadife Tavşan' adlı çocuk oyununu, kızlarıyla birlikte seyretti. Ayrılıkla ilgili bir açıklama yapmasalar da aralarındaki sorunu çözdükleri, yine aynı çatı altında yaşamaya başladıkları öğrenildi.

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        #pelin akil
        #Anıl Altan

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