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Albümleri Grammy’e aday gösterilen, 2017’de yılın en iyi caz vokalisti seçilen, 4 oktavlık sesiyle 13 dilde şarkı söyleyebilen, günümüzün en önemli caz sanatçılarından Sacha Boutros, 28 Aralık’ta, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alıyor.
HOLLYWOOD'UN ALTIN DÖNEMLERİNDEN TROPİK BREZİLYA SAHİLLERİNE
Yeni yıldan hemen önce İstanbullularla buluşacak olan Boutros müzikseverlerin içini ısıtacak bir repertuvarla sahne alacak. Müzikseverler konserde, Hollywood’un altın dönemlerinden, tropik Brezilya sahillerine bir yolculuğa çıkacak.
Meksikalı bir anne ve Lübnanlı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen sanatçı ilk müzik aşkını, büyükanne ve büyükbabasından alır. Annesinin deyimiyle “İki yaşındayken şarkı söylüyor!”dur. Henüz 4 yaşında piyano taburesine oturduğunda ise, tuşlara ulaşmak için yastık koyması gerekir.
FUTBOL VE TENİS BURSUYLA İŞLETME VE PAZARLAMA
Sacha Boutros, San Diego Üniversitesi’nde futbol ve tenis bursuyla işletme ve pazarlama bölümünü bitirir. Hemen ardından Joseph Campbell’ın “Eğer siz mutluluğu takip ederseniz, evrenin kapıları size sonuna kadar açılacaktır” sözünü takip eder ve müziğe döner. 20 yaşına geldiğinde profesyonel olarak şarkı söylemeye başlamıştır.
13 DİLDE ŞARKI SÖYLÜYOR
Klasik müzik ve opera eğitimi alan Boutros, 2006 yılına gelindiğinde “San Diego'dan çıkan en sıcak müzik sanatçılarından biri” olarak taçlandırılır ve dünyaya açılır. 13 dilde şarkı söyleyebilen sanatçı, bu dillerin beşini akıcı, diğerlerini ise yetkin olarak konuşabiliyor. Caz, opera başta olmak üzere pek çok türde şarkı söylen sanatçı, çok yönlü yorumlama tarzıyla şarkıları sanat eserine dönüştürüyor.
Sacha Boutros, 2008-2013 yıllarında En iyi Caz Albüm ve En İyi Latin Caz Albümü dalında Grammy’e aday gösterildi. 2017 yılında ise, Londra’da yılın en iyi caz vokalisti seçildi.
Sanatçı Patti Austin, James Moody, Karrin Allyson, Julio Iglesias, Marvin Hamlisch, Chubby Checker, Ann Hampton Callaway, Patti Page ve Kay Starr gibi tanınmış isimlerle de sahne aldı.
MİLLİ MARŞLARIN ARANILAN SESİ
California’nın en büyük ücretsiz sağlık merkezlerinden birini kuran büyükannesinin izinden giden sanatçı toplumsal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Boutros, diplomatik ve sportif etkinliklerde ABD ve Meksika milli marşlarını seslendirmek için davet ediliyor.
Sacha Boutros zihinlerden silinmeyecek konseri, 28 Aralık Cuma günü saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.
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