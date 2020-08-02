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Bestekar Mustafa Diker, cumartesi günü öğle saatlerinde Ayvalık'taki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti. Diker, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayvalık'ta toprağa verilecek.

Müslüm Gürses, Özay Gönlüm, Bedia Akartürk, Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar gibi birçok sanatçıya plaklar yapan Mustafa Diker, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Ben İnsan Değilmiyim" adlı şarkının da bestekârıydı.

MUSTAFA DİKER KİMDİR?

Mustafa Diker, 1933 yılında Konya Bozkır'da doğdu. Diker'in "Ben İnsan Değilmiyim" adlı bestesini İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Ebru Gündeş, Hayko Cepkin, Işın Karaca gibi birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

Mustafa Diker, ayrıca Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği "Bal Mısın Şeker Misin" ve Esengül'ün seslendirdiği "Aşığım Bir Kuluna" adlı eserleriyle tanınıyordu.