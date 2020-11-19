Ünlü besteci Beethoven 250. doğum gününde sempozyumla anılacak

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamada, yüzyılları aşan düşünce yapısı ve eserleriyle Beethoven'ın, Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet döneminde de Türkiye'de en çok sevilen, eserleri seslendirilen besteciler arasında yer aldığı belirtildi.
Beethoven'ın, 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında yaşadığı döneme verdiği sanatsal tepkilerle, çağlar boyu insanlığı etkileyebilecek güce sahip yapıtlar ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Beethoven'ın, resmi kayıtlara göre doğum gününün tam 250. yıl dönümü olan 17 Aralık 2020 Perşembe günü, Trakya Üniversitesi özel bir sempozyum düzenleyecek. Uzman müzikolog Ersin Antep'in bilimsel koordinatörlüğünde gerçekleşecek etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi ve kontrbas sanatçısı Sela Can Dökmeci üstleniyor. Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü, Balkan Senfoni Orkestrası Genel Yönetmeni Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in başkanlığında düzenlenen sempozyumda, genel sekreter olarak Doç. Musa Eren İşkodralı'nın yöneticiliğinde 'Beethoven Eserleri' başlıklı dinletiler de yer alacak."
Açıklamada, üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayımlanacak sempozyuma keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın, piyanist Fazıl Say, orkestra şefi Rengim Gökmen, koro şefi Ahter Destan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman, sosyolog Prof. Dr. Ali Ergur, halk müziği uzmanı ve müzik eğitimci Mehmet Ali Özdemir, uzman müzikolog Ersin Antep, etnomüzikolog İbrahim Yavuz Yükselsin'in katılacağı bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!