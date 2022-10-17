"DAHA FAZLA YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYORUM"

Patric Young, içinde bulunduğu durumu kabullenerek daha güçlü bir hale geldiğini belirtti. Ünlü isim:

“Başımıza gelecek olayları kontrol edemeyiz. Ancak onlara karşı yaklaşım biçimimizi kontrol edebiliriz. Fiziksel olarak yardım istemenin sorun olmadığını anladım. Birçok şeyi kendi başına yapabilen bağımsız ve güçlü bir insandım. Ancak şimdilerde çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorum ama bu sorun değil. Bu beni daha az erkek ya da daha az insan yapmıyor. Benim diğer insanlardan sevgi dolu bir şekilde hizmet almama olanak tanıyor.” ifadelerini kullandı.