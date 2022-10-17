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Ünlü basketbolcudan yürek burkan sözler! "Felç kaldığınızı öğrenmek zor"

Bir dönem Galatasaray'da oynayan basketbolcu Patric Young, Temmuz ayında düğününe birkaç gün kala geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı. Ünlü ismin açıklamaları yürek burktu.

17.10.2022 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir dönem Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansıyla hafızalara kazınan basketbolcu Patric Young, geçtiğimiz Temmuz ayında düğününe günler kala feci bir kaza geçirerek felç kalmıştı. Young, yaptığı açıklamalarıyla hayranlarının yüreklerini burktu.

  • Eski okulu Providence’da bir söyleşiye katılan Patric Young, içinde bulunduğu zorlu süreç hakkında sevenlerinin akıllarında bulunan soru işaretlerini yok edecek açıklamalarda bulundu.

  • UMUDUNU KORUYOR!

    Patric Young, felç kalacağı haberini aldıktan sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    “Açıkçası, felç kaldığınızı ve tekrar yürüme şansınızın zayıf olduğunu öğrenmek zor. Ancak hala bir şansım var. Durumu kabullendim ve fark ettim ki, beni ben yapan zihinsel ve duygusal faktörler hala burada. Fiziksel olarak biraz engelli olsam da hiçbir şey beni iyi bir eş, baba ve insan olmaktan alıkoyamaz. Beni bu noktaya getiren, fiziksel yeteneklerimle ilgisi olmayan şeylerden alıkoyamaz.”

  • "DAHA FAZLA YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYORUM"

    Patric Young, içinde bulunduğu durumu kabullenerek daha güçlü bir hale geldiğini belirtti. Ünlü isim: 

    “Başımıza gelecek olayları kontrol edemeyiz. Ancak onlara karşı yaklaşım biçimimizi kontrol edebiliriz. Fiziksel olarak yardım istemenin sorun olmadığını anladım. Birçok şeyi kendi başına yapabilen bağımsız ve güçlü bir insandım. Ancak şimdilerde çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorum ama bu sorun değil. Bu beni daha az erkek ya da daha az insan yapmıyor. Benim diğer insanlardan sevgi dolu bir şekilde hizmet almama olanak tanıyor.” ifadelerini kullandı.

  • NEŞE SAÇMAYI TERCİH ETTİ

    Galatasaray Basketbol Takımı'ndan tanıdığımız Patric Young, konu ile ilgili konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

    “Ben sadece neşeyi tercih ediyorum. Hala bir hayatım var, evden dışarı çıkabiliyorum. Yapamadığım birçok şey var fakat yapabileceğim bir sürü şey de mevcut. Terapistimin veya insanların yanındayken, onlara neşe katacağım. İçinde bulunduğunuz durum karanlık ve can sıkıcı olabilir. Fakat tutumunuzu, çabanızı ve eylemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Bunun mesajını vermek istiyorum.”

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