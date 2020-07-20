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Vedik astrolojinin önde gelen isimlerinden Şebnem Ekşib, Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programında burçların yerinin değişip değişmediğini, haftalık burç yorumlarını ve 20 Temmuz Yeniay'ının burçlara etkisini anlattı.

İşte ünlü astrolog Şebnem Ekşib ile yapılan programdan satırbaşları...

HAFTAYA YENİAY İLE BAŞLIYORUZ

Bu hafta hem Batı hem de Vedik astrolojisine göre Yengeç burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Yeniay yeni başlangıçlar demektir. Önemli, güzel bir Yeniay var ama Yeniay'ın olduğu gün bir şeyleri başlatmak doğru değil. Pazartesi, akşam saatlerinde döngü tamamlanacak. O nedenle pazartesi gününü sakin işlerle geçirmek, yeni başlangıçlar için salıyı baz almak gerekiyor.

Genelde bilinenin aksine Yeniay döngülerinde bir şey başlatılmaz. Yeniay'dan bir-iki gün sonra başlayan hilal döngüsü beklenir. Bu nedenle Yeniay'ın üçüncü ya da dördüncü günü yeni başlangıçlar için daha olumlu.

YENİAY NEYİ ANLATIYOR?

Ülkemiz adına baktığımızda Yeniay'ın finansal alanlarda hareketlilik getireceğini söyleyebilirim. Vergilerle ilgili sürpriz bombalar gelebilir. Vergilerle ilgili birtakım değişimler olabilir. Önümüzdeki 10 günlük dönemde bunların konuşulma ihtimali yüksek. Ama bireysel hayatlarımızda yenilenme var.

YENİAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Bir süredir tıkanan, yürümeyen, başaramadığımızı düşündüğümüz, yarım bıraktığımız şeylerin, herhangi bir konunun tamamlanmasıyla ilgili güzel etkiler var.

Arınmayla, temizlenmeyle, yeni bir sayfa açmayla bağlantılı, ticaretle, kobi dediğimiz meslek gruplarıyla ilgili güzel enerjilerle karşılaşabiliriz. Yeniay'da su grubundan olan Yengeç, Oğlak, Balık ve Akrep burçları ile toprak grupları, yani Oğlak, Boğa ve Başaklar çok aktif olacak.

Yeniay yeni başlangıçları çok güzel destekliyor. Ancak disiplinli olmamız gerekiyor. Çünkü Satüryen bir Yeniay etkisi de var. Daha disiplinli ve daha sakin düşünerek hareket edersek güzel bir Yeniay olacağını düşünüyorum.

YENİAY'DA HANGİ BURÇLAR ŞANSLI?

Yükselen burcu Koç olanlar, ev ve gayrimenkul işlerinde güzel etkilerle karşılaşıyor. Kariyer açısından ise Teraziler için aktif bir Yeniay olacak. Aşk ve ilişkilerde Balıklar oldukça şanslı. Özellikle yükselen burcu Balık olanlar aşk, ilişkiler ve duygusal alanda, çocuklarla ilgili konularda daha aktif olacak. Sağlık açısından Kova olanlar bir parça dikkatli olsunlar. Öte yandan Kovalar aynı zamanda mesleki konularda aktif olacaklar. Oğlak burçları ilişkilerde ve ikili ilişkilerde yoğun bir enerjiden geçecekler.