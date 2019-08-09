New York Times'a konuşan 55 yaşındaki oyuncu, iki tane kral kobra sahibi olduğunu, ancak yaşadığı bölgede hoşlanılmamasından ötürü hayvanat bahçesine verdiğini söyleyerek, "İki tane kral kobram vardı ve mutlu değillerdi. Sırtlarını göstererek beni hipnotize etmeye ve daha sonra bana saldırmaya çalışıyorlardı" dedi.

Kobraların oyunculuğunu etkileyip etkilemediği sorusuna ise Cage, "Kesinlikle. Yan yana yürüdükleri kişiyi hipnotize etmeye çalışırlar." dedi.