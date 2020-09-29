Üniversitelilerden görme engellilerin farkındalığını artıracak çalışma - GAZİANTEP

Mekatronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencileri Özgönül ve Memiş, hazırladıkları projeyle katıldıkları TEKNOFEST 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'ndaki Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde birinci oldu.Geliştirdikleri cihaz hakkında AA muhabirine bilgi veren Özgönül, cihazın çevredeki engelleri, kişinin herhangi fiziksel hareketini veya duyusal algısını engellemeden algılayabilmesini sağladığını söyledi.
Cihazı görme engellilerin rahatlıkla takabileceğini ifade eden Özgönül, "Cihazın ön tarafında 5 mesafe sensörü var. Bu mesafe sensörleri etraftaki nesneleri algılamakta. Cihazın arka kısmında ise titreşimli baskı uçları bulunmakta. Bu baskı uçları kişinin alnına temas etmektedir." dedi.Özgönül, cihazın 1,5 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:
"Kişinin önüne herhangi bir nesne geldiğinde, cihazın baskı uçları alnına temas ediyor. Nesnenin konumuna ve mesafesine göre titreşimin veya baskının şiddeti değişiyor. Bu şekilde kişi etrafındaki engelin kendisine olan uzaklığını algılamış oluyor. Cihazı görme engelli kişilerle test etme ve geri dönüş alma imkanı da bulduk. Onlardan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda aslında ürünü geliştirme fırsatımız oldu."
- Cihaz daha da geliştirilecek
Özgönül, cihazı geliştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, "İleriki çalışmalarımızda obje tanıma sistemini cihazda kullanarak, etraftaki engelin ne türden olduğunu algılayabileceğiz. Algılanan veriyi sesli bildirim olarak da kişiye iletebileceğiz." ifadelerini kullandı.
Özgönül, çalışmalarının tamamlanması için destek beklediklerini de sözlerine ekledi.
Sefa Burak Memiş ise görme engelli bireylere yaşamlarında kolaylık sağlamak istediklerini dile getirdi.Çalışmalarını "yapay göz" olarak da adlandırdıklarını kaydeden Memiş, "Cihazımız 3'üncü versiyon ve çalışıyor. Nesnelerin tanımı açısından yani engelli bireylerin etrafındaki unsurun neler olduğunu ve hakkında bilgi alması için cihamızın 4'üncü versiyonunu geliştiriyoruz. 4'üncü versiyondaki kamera modülümüz etrafındaki nesnelerin verisini kişiye sesli olarak aktarabiliyor, bu sayede etrafında neler olduğu bilgisine sahip oluyor." sözlerine yer verdi.
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