Gümüşhane Üniversitesi'nde, aralarında yabancı öğrencilerin de yer aldığı gönüllü öğrenciler ve akademisyenler tarafından ahşaptan yapılan 20 prefabrik ev, depremin vurduğu Adıyaman'a gönderildi. Prefabrik evler, Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki depremzede diyaliz hastalarının barınması için kullanıldı.

Gümüşhane Üniversitesi öğretim görevlisi Serhat Doğan, ahşap evler projesinin sanayi bölgesindeki Ağaçkakan Mobilya Atölyesi iş birliğinde yapıldığını belirterek, "Ateş başında ısınmaya çalışan bir kız çocuğunun videosu üzerine acaba bir şeyler yapabilir miyiz, diye düşündük. İstanbul'dan bir mimar arkadaşımıza proje çizdirdik ve ertesi gün hemen ilk evin yapımına başladık. Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ile iletişime geçtik. Kendisi üniversitenin mobilya atölyesini bu işe ortak etti" dedi.

"9 EV DE YAPIM AŞAMASINDA"

İlk etapta 10 ev planlandığını daha sonra Gümüşhane halkı ve öğrencilerin desteğiyle ahşap ev sayısının 20'ye ulaştığını söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 20 adet ev, 5 tuvalet ve 5 banyo ortaya çıktı. 9 ev de yapım aşamasında. Onların da tamamlanmasıyla bölgeye gönderilen ahşap ev sayısı 29'a ulaşacak. 30 kişiden fazla bir ekip sıkı bir organizasyonla bize destek oldular. Evlerin içine elektrik tesisatı çekildi. Gümüşhane halkından ve üniversitemiz öğrencilerinden büyük destek gördük.

Üniversitemizden özellikle Afrika kökenli yabancı öğrenciler hep yanımızda oldular. Oluşturduğumuz montaj ekibimizle Adıyaman'a yola çıktık. Daha sonrasında ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne evleri teslim ettik. Şu anda evler, durumu ağır olan diyaliz hastaları ve gebe kadınlar için kullanılıyor. Evlerden 4 tanesi 300 kişinin yaşadığı çadır kentte poliklinik hizmeti veriyor."