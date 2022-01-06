Her yıl farklı bir Ülker markasıyla ilgili yenilikçi pazarlama projelerinin geliştirildiği ‘bizz@kampüs’te üniversiteliler yine yarışacak. 11. kez düzenlenecek yarışmada başvurular 6 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Üniversite 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri, 2-3 kişilik takımlar halinde yarışacak ve pazarlama odaklı yaratıcı fikirler bulmak için birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. Öğrenciler; ekip çalışması, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi tüm adımlarıyla planlama ve sunum konularında deneyim kazanacak. Başvuruların bizzkampus.com adresinden gerçekleştirileceği yarışmada, ilk 3’e girenlere uzun dönem staj imkânı ve birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL olmak üzere toplam 75.000 TL para ödülü verilecek.
35 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU
bizz@kampüs’ün her yıl artan bir ilgi gördüğünü söyleyen Ülker-pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “Geride kalan 10 yıllık dönemde 10 bine yakın takımın yarıştığı bizz@kampüs’e bugüne kadar 180 farklı üniversitede, 158 farklı bölümde öğrenim gören, 35 bine yakın öğrenci başvurdu. 2021’de yarışmamıza başvuran aday sayısı ise yüzde 28 artışla 3704 oldu. Yıllar içerisinde yarışmamıza yönelik ilginin artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önceki yıllarda; Biskrem, Ülker Çikolata, Ülker Çikolatalı Gofret, Dankek 8 Kek, Cafe Crown, Krispi, Metro, Oneo, Halley ve son olarak Hanımeller için birbirinden başarılı projeler yarıştı. Yarışmacılarımız bu kez Ülker Çokonat’ın pazarlama iletişimi için proje geliştirecek. Yarı finale kalan takımlarla pazarlama ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla online pazarlama atölyesi düzenlenecek. Finalist takımları, ek olarak mentorluk ve sunum eğitimleriyle destekleyeceğiz. Final etkinliklerimizi bu yıl da çevrimiçi gerçekleştireceğiz. Öyle inanıyorum ki, bizz@kampüs’e katılan gençlerimiz, kariyerleri boyunca yararlanacakları önemli bir deneyim elde edecek. Tüm katılımcılara başarılar diliyor, sunacakları fikirler için şimdiden heyecanlandığımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu.
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