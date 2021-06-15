Yaş öncelik sıralamasına göre yürütülen aşı çalışmalarında ibre çalışanlara döndü. Yaş grubuna göre sisteme tanımlanan vatandaşlarda 40 yaş üstünün ardından işçilerin yüzünü güldürecek açıklama da geldi. SGK'ya kayıtlı işçi ve memurların aşı sistemine tanımlanması "Üniversite öğrencileri ne zaman aşılacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Üniversitelerin açılış tarihi ve aşı ile ilgili merak edilenler...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla öğretim üyelerinin ve üniversite personellerinin sisteme tanımlandığını duyurmuştu. Geçtiğimiz yıldan beri online eğitimle faaliyet gösteren üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin başlangıç tarihi olan 13 Eylül'de yüz yüze eğitime dönmesi bekleniyordu.

Bakan Kocanın yaptığı açıklamaya göre 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerinin aşılanması da tamamlanacak.

SGK'YA KAYITLI TÜM İŞÇİ VE MEMURLAR AŞI SİSTEMİNE TANIMLANDI

Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında 40 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına başlandığı da açıklanmıştı.