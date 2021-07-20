Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrenicisi Ömer Tütüncü ve arkadaşı İbrahim Abdulsatdar Ahmet, saat 14.00 sıralarında, yüzmek için Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkisinden İznik Gölü´ne girdi. Bir süre sonra Tütüncü´nün gözden kaybolması üzerine arkadaşı, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi. Göle giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Tütüncü´nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıkta ve yaklaşık 10 metre derinlikte buldu. Kıyıya çıkarılan Tütüncü´nün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.