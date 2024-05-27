Üniversiteli kıza taşlı saldırıda karar!

Eyüpsultan’da yolda yürüyen üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.’nun başına yerden aldığı taşla vurduğu iddiasıyla yeniden yargılanan sanık Özcan Mercan hakkındaki karar açıklandı. Mercan, olayda kullanılan taşın silah sayılmasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA'nın haberine göre 2 yıl önce yaşanan olayın ardından sanığın 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.

"BİR ANDA TAŞLA SALDIRIP YARALADI"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekinin olay tarihinde üniversite durağında indiğini, trafik ışıklarından karşıya geçmek için beklediği sırada sanık Mercan’ın, müştekinin arkasına geçtiğini ve bir anda müştekiye elindeki taş ile vurarak yaraladığını aktardı. Açıklanan mütalaada sanık Mercan’ın ‘silahla basit yaralama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.