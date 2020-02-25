25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Üniversiteli kız öğrenciler depremzedeler için atkı, bere ve eldiven ördü
Samsun'da üniversite eğitimi alan kız öğrenciler, Elazığlı depremzedeler için atkı, bere ve eldiven ördü.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Samsun Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrenciler, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için 100'e yakın atkı, bere ve eldiven ördü.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişik fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin Elazığ'daki kardeşleri için "Isıtan Eller Projesi"ni hayata geçirdiğini söyledi.
Bazı öğrencilerin ilk defa eline şiş aldığını belirten Kasapoğlu, "Öğrencilerimizin ellerinden çıkan ürünler, Elazığ'daki kardeşlerini ısıtacak. Elazığ ve Samsun coğrafya olarak belki uzak ama yürek olarak birbirine çok yakın. Buradaki öğrencilerimiz Elazığ'daki depremi yüreklerinde hissetti. Her bir anneyi ve kardeşi kendi annesi ve kardeşi gibi gördüler. Öğrencilerimiz yoğun ders programından sonra dinlenmek için geldikleri yurtta gecelerini bu işe ayırdılar." diye konuştu.
Coğrafya Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Pekhacer, Elazığ'daki depremzedeler için yurtta örgü ördüklerini anlatarak "Soğuk kış günlerinde Elazığ'daki kardeşlerimizin biraz olsun ısınmasını sağlamak için atkı, bere ve eldiven ördük. Biz sadece yürekleri ısıtmak, mutluluk paylaşmak istedik. Mutluluk paylaştıkça çoğalır." ifadelerini kullandı.
Derslerden boş kalan vakitlerinde örgü kursuna katıldıklarını anlatan Ziraat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Edanur Köse ise soğuk kış gününde biraz olsun Elazığ'daki depremzede kardeşlerinin yüreğini ısıtmak istediklerini dile getirdi.
Elektrik ve Elektronik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Taliha Kuleci ise söz konusu proje ile 15 öğrencinin bir araya geldiğini belirterek "Başta çoğumuz örgü örmesini bilmiyorduk. Elazığ'daki kardeşlerimiz için örgü öğrendik. Kimimiz atkı, kimimiz bere, kimimiz atkı ördü. Herkes elinden geleni yaptı." dedi.
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