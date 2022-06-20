Gençlerin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis

Erzurum'da kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sürücünün 15 yıla kadar hapsi istendi.
Erzurum-Çat kara yolunda 11 Mayıs’ta meydana gelen ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Nezahat Tanas (24) ve Zeynep Bağrıyanık'ın (22) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucu hazırlanıp Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Osman Koç'un kullandığı araç ile seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Bağrıyanık ve Tanas'a çarparak ölümlerine sebebiyet verdiği belirtildi.
Öğrencilerin babaları Uğuz Tanas ve Zafer Bağrıyanık'ın şikayetçi oldukları belirtilen iddianamede, dosya içerisinde mevcut CD izleme tutanağında, olay günü yürüyerek giden Bağrıyanık ve Tanas'a karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığının görüldüğü ifade edildi.
İddianamede, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunda, kazanın oluşumunda sürücü Koç'un tali kusurlu, ölenlerin ise asli kusurlu olduğunun belirtildiği kaydedildi.
Sürücü Koç, iddianamede yer alan ifadesinde şunları anlattı:
"Olay günü ağabeyime ait araç ile sol şeritte seyir halindeyken sağ taraftan 2 kişi bir anda aracımın önüne çıktı. Birçok aracın seyir halinde olması sebebiyle bu kişileri aracın önüne çıkana kadar görmedim, görünce manevra yaparak çarpmamak istedim ancak mesafe çok kısa olduğu için çarptım. Çarptığım anda fren yaptım, az ileride araç durdu. İnerek kişilere müdahale etmeye çalıştım. Sonrasında ambulans ve polisler geldi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."
Müştekilerin beyanları, CD izleme tutanağı, sanık ifadesi, bilirkişi raporu ve tüm soruşturma kapsamına göre değerlendirme yapıldığı belirtilen iddianamede, Koç'un sevk ve idaresindeki aracıyla olay tarihinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık'a çarparak ölümlerine sebebiyet vererek üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.
İddianamede, sürücü Osman Koç'un "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.
Erzurum-Çat kara yolunda 11 Mayıs 2022'de yolun karşıya geçmeye çalışırken Osman Koç idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
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