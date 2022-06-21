Üniversiteli gençten 5 gündür haber yok!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan Ali Kemal Yüce, 15 Haziran Çarşamba günü ortadan kayboldu. Gencin telefonundan en son Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sinyal alınması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Maltepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den haber alamayan ailesi, 15 Haziran Çarşamba günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Yüce ailesi tarafından belirtilenlere göre, Ali Kemal Yüce'nin telefonundan en son Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi’nde sinyal alınması üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Ayrıca iddiaya göre, Ali Kemal Yüce'nin İstanbul'dan Kocaeli'nin Körfez ilçesine geçerek suç kaydı bulunan bir şahıstan silah temin edip Kefken'e gittiği ve Kefken Camii civarında bir iş yerinin güvenlik kamerasında görüntüsüne rastlanıldığı öğrenildi.
'ÇOCUĞUMUN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUM'
Kaybolan üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin annesi Aynur Yüce, "15 Haziran'da oğlum Ali Kemal Yüce kayboldu. Akşam üzeri eve gelmedi, saat 24.00 oldu yine gelmedi o esnada karakola gittik. Sabahleyin tekrardan yine karakola gittik gerekli işlemler başlatıldı. Bütün devlet kurumları, bütün Kocaeli Emniyet Teşkilatı çalıştı. Bütün bunlara rağmen 6 gündür çocuğumuzu her yerde arıyoruz ama bulamıyoruz. Ne olur gören duyan olursa bize haber versin, çok mağduruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Lütfen duyan gören varsa bize haber versin” dedi.
'BİR ÇOCUK ONA SİLAH TEMİN ETMİŞ'
Anne Aynur Yüce, "Arkadaşlarını aradık, İzmit tarafında arkadaşları varmış. İzmit'e geçtiğinde orada bir çocuk ona silah temin etmiş ne yapacağını bilemeden bir yerlere gittiğini söylemiş. Çocuğun silahla ne yapacağının bilgisi olmadığını söylemiş böyle değişik haberlere meydan vererek olayı kapatmaya çalışmış. Ama bizim çocuğumuzun bu tür olaylarla önceden hiç ilişkisi olmadı, oğlumuz hiçbir zaman eve geç gelmiyordu. Bizim kimseyle bir husumetimiz asla yok, sadece arkadaş oyunlarına mı geldi hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.
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