Üniversiteli gençlerden salgın günlerinde mahalle kültürüne dijital destek

AA

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri Umut Ulaş Tarhan ve Ferkan Yaman'ın geliştirdiği ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından "Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Proje Fikirleri Yarışması"ndan Findeks Özel Ödülü alan "Mahall", mahalle kültürüne de katkı sunmayı amaçlıyor.

Uygulamayla mahalleli kendi arasında iletişim kurabilirken, mahalle esnafından da temassız ödemeyle alışveriş yapabiliyor.

AA muhabirine uygulamayla ilgili bilgi veren Tarhan, salgın döneminde uygulamanın öneminin artacağını belirterek, sosyal kalkınmaya yönelik bir uygulama olan Mahall'de, koronavirüs salgını ardından güncellemeler, eklemeler yaptıklarını söyledi.

- Uygulamayla yardım kampanyası yapılabiliyor

Projeye başladıklarında salgın olmadığını ifade eden Tarhan, şunları kaydetti:

"Karantinaya girmeye başladığımızda projede eklentiler yapmamız gerektiğini fark ettik. Temassız ödeme sistemini ekledik. Özellikle küçük esnafta uygun POS cihazları olmayabiliyor. POS cihazının tuşlarını günde yüzlerce kişi kullanabiliyor. 65 yaş üstü yaşlılarımız ve ihtiyaç sahiplerimiz için bir çalışma yapmak istedik. Uygulama içinde insanlar sosyal medya kısmından posta gönderi oluşturarak aslında yardım çağrısından da bulunabiliyor. Tanıdığınız bir yaşlı ya da ihtiyaç sahibi varsa onun için bir yardım kampanyası düzenleyebiliyorsunuz. Sadece bu uygulamada bir çağrı oluşturarak, mahalleliyi katılmaya davet edebilecek şekilde bir kurgulama yaptık. Temel noktamız insanlar arasında iletişimi artırmaya yönelikti ancak korona nedeniyle odağımız temassız ödeme sistemini proje içinde kurgulamak oldu."

Bugünlerde en büyük ihtiyacın dayanışma ve iletişim olduğunu aktaran Tarhan, afetlerde fayda sunacak uygulamayla olay bölgesindeki haber akışını sağlayarak kaosun önüne geçebileceklerini aktardı.

Tarhan, projeyi kişisel güvenliğin sağlanmasıyla ilgili geliştirmeye devam ettiklerini, amaçlarının yatırımcı desteği aldıktan sonra pilot bölgelerde hayata geçirmek olduğunu belirterek, "Daha sonra tüm Türkiye'ye ve ardından Avrupa pazarlarına açılmak istiyoruz." dedi.

- İlk hedef, mahalle kültürünü canlandırmak

Ferkan Yaman, çalışmalarının 4 ay önceye dayandığını dile getirerek, uygulamayı "Mahalle kültürüne geri dönüş olur mu?" düşüncesinden yola çıkarak oluşturduklarını anlattı.

Yaman, şöyle devam etti:

"İl, ilçe ve mahalle düzeyinde bir haber akışı ve insanların irtibat kurabilecekleri bir ortak platform uygulaması fikri gelişmeye başladı. Koronavirüsle uygulamanın önemini daha iyi anladık. Çünkü salgınla mahalle kültürünün ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Uygulamanın bu anlamda mahalle kültürüyle yetişmiş Türk halkına uygun olduğunu düşünüyorum."

Mahall'in, milli ve yerli teknolojiye katkı sağlayacağını dile getiren Yaman, sözlerini, "Neden Türkiye'den bir 'Facebook' çıkmasın? Facebook çok ciddi bir sosyal güce sahip. Mahall de Türkiye kültürüne çok uygun bir sosyal platform haline gelme özelliğine sahip. Yerli ve milli teknolojisi açısından da desteği hak eden bir proje olduğunu düşünüyorum. Destek geldiği takdirde projeyi hızlıca hayata geçirebiliriz." diye tamamladı.