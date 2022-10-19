Üniversiteli gencin kahreden ölümü!

Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı otomobil, Derya'ya çarptı. Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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