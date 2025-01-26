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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversiteli genç ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Üniversiteli genç ölü bulundu!

        İstanbul Sarıyer'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Bircan Bircan kaldığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:28
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        Üniversiteli genç ölü bulundu!
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        Sarıyer'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Bircan Bircan kaldığı evinde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, 24 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Baltalimanı Mahallesi Gamze Sokak’ta meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'deki ailesi iki gün boyunca evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi Bircan Bircan’a ulaşamayınca ev sahibini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kapıyı çalan ev sahibi Kübra Tavukçu, evdeki Bircan'dan yanıt alamadı.

        Durumun polise bildirilmesi üzerine evin kapısı çilingir ile açılarak içeri girildi. Eve giren polis ekipleri, Bircan Bircan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Polisin yaptığı incelemede, Bircan'ın çarpma sonucu başında yarıklar olduğu tespit edildi. Olay yerindeki çalışmaların ardından Bircan'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        "AİLESİ BİZİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ"

        Ev sahibi Kübra Tavukçu, "Ailesi bizi aradı, iki gündür ulaşamadığını söyledi. Biz de hem telefonla aradık hem de defalarca kez kapısına vurduk ama ulaşamadık. En son ailesi benden çilingir çağırmamı istedi. Polis ve ambulans ekipleri ile beraber geldiler. İçeri girdiklerinde öldüğünü söylediler" şeklinde konuştu.

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