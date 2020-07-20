Üniversiteli genç maddi imkansızlık yaşayan öğrencilere açık havada ders veriyor - YENİ DELHİ

AA

Çiftçi ailesi ile birlikte başkentte bir gecekondu mahallesinde yaşayan Shakya, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından beri okulların kapalı olduğunu ve evlerinde elektrik olmaması sebebiyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere gönüllü olarak açık havada ders verdiğini belirtti.