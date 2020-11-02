Üniversiteli genç kız, derslerine yardımcı olduğu çocukla enkazdan kurtarılmasını anlattı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4'üncü sınıfta öğrenimini sürdüren Emiroğlu, 30 Ekim'de, 4 gün önce derslerine yardımcı olmaya başladığı ilkokul öğrencisi Kıvanç Çanak'ın (8) evine gitti.
Bayraklı ilçesinde, Cumhuriyet Sitesi C Blok'taki evdeyken depreme yakalanan ve enkaz altında kalan Gülben Emiroğlu ile Kıvanç Çanak, aynı gün kurtarıldı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Gülben Emiroğlu, AA muhabirine, olay sırasında depremin yıkıcı etkisinin olmayacağını düşündüğünü söyledi.
Emiroğlu, Kıvanç'ın elinden tutup dışarı çıkarmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bir anda duvarlar çökmeye başladı. Herhalde düşerken ben Kıvanç'ı kendime çekmişim. Çünkü gözümü açtığımda ikimiz de kımıldayamıyorduk. Ben kapıya yönelmiştim, merdivene adım atmışım. Merdiven boşluğundan düştük diye biliyorum. Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık. Üzerimizde bir sürü eşyalar vardı, hiçbir şekilde kımıldayamıyorduk. Nefes alacak bir alanımız bile yoktu. Başkaları kurtuldukça, oradan gelen kumlar başımızın bulunduğu yere doldu. Nefes alanımız gittikçe azalıyordu. O yüzden Kıvanç'a tek söylediğim, 'Çok az konuşacağız ve bu yüzden oksijenimiz bitmeyecek' dedim. 'Olabildiğince az konuşacağız, oksijeni idareli kullanacağız.' Kurtarmaya geldiklerinde bir ışık gördüm ve sağ salim çıktık."
- "Sitenin kapısına geldiğimde ev yerle bir olmuştu"
Kıvanç'ın annesi Gülay Merve Saka, depremden hemen sonra iş yerinden evine doğru gittiğini aktardı.
Sitenin kapısına geldiğinde, evinin yerle bir olduğunu gördüğünü ifade eden Saka, "Salondan camı kırıp içeri girdim. Eşyaları, Gülben'in telefonu, her şey oradaydı ama ikisi yoktu. Sonra itfaiye eri arkadaş beni dışarı aldı. Bina ikinci kez çökünce beni de çıkardılar, onlar da giremediler. Sonra Kıvanç'ı kurtardılar." diye konuştu.
Baba Hüseyin Çanak ise kendisini engellemelerine rağmen çöken binaya girdiğini belirtti.
Çanak, "Gülben kardeşim kendisine sahip çıkmış, Kıvanç'ın üzerine kapanmış. Bağıra bağıra onları buldum, evi iyi bildiğim için. Daha sonra Samican diye bir kardeşim geldi, destek verdi. Daha sonra birisi daha geldi ve dua ederek oğlumu çıkarttı. Allah razı olsun. Bundan sonra 4'üncü kız kardeşim Gülben oldu." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!