Üniversiteli Ecem lavantayla dijital pazara girdi

Seferihisar ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan Bezer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde eğitim görüyor.
Ailesi çiftçilikle uğraşan Bezer, kışın eğitimine devam ediyor yazın da anne ve babasına yardım ediyor. Babasının bahçede yetiştirdiği sebze ve meyvelerin yanına 4 yıl önce lavanta eken Bezer, buradan elde ettiği ürünleri manavda satışa sunuyor.
Üniversiteli Bezer, lavantalardan elde ettiği yağ, sabun ve benzer diğer ürünleri bir süre önce kayıt yaptırdığı Tarım ve Orman Bakanlığı DİTAP üzerinden satışa çıkardı.
Bezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda bahçede ve manavda çalıştığını söyledi.
Bağ ve bahçe işleriyle ilginlediği için çok mutlu olduğunu belirten Bezer, domates, biber, salatalık gibi geleneksel ürünlerin yanına 2016'da lavanta da eklediklerini dile getirdi.
20 dönümlük alanda ekili olan lavantalardan bu yıl yüzde 100 verim alacaklarını aktaran Bezer, "Zaten okuduğum bölümde pazarlama ve ticaret dersleri görüyorum. Lavanta ve diğer sebze meyvelerin ticari yönlerine ben bakıyorum. Manavın ticaret kısmının başında da ben varım." diye konuştu.
Sadece ticaret ve pazarlama kısmıyla değil hasat ve bahçe işleriyle de yakından ilgilendiğine işaret eden Bezer, "Aileme destek oluyorum. Bu şekilde tüm köye örnek olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Lavantalardan elde ettiği yağı, suyu, sabunu başta manavda sattığını ifade eden Bezer, gelecek dönemde internet ortamında bir sayfa açmayı planladığını aktardı.
- "İşsiz genç olmak istemiyorum"
Bir süre önce DİTAP'ın çalışmalarından haberdar olduğunu anlatan Bezer, şu değerlendirmede bulundu:
"DİTAP'ın üreticiyle tüketiciyi direkt buluşturması çok güzel. Tüketici uygun fiyatlarla bizden ürünlerini alacak. Çünkü geçen seneden kalan yağlarım var. Bu yıl da 100 kilogram bir yağ olacak. Bunların elimde kalacağından çok korkuyordum. Tüm ürünlerimi DİTAP'tan satışa çıkarmaya başladım. Üniversiteden arkadaşlarım işleri nasıl yürüttüğümü merak ediyor. Onları da bilgilendiriyorum. Belki abartı gelebilir ama 21 yaşındayım hiç boş vaktim yok. Tarla ve manavı birlikte yürütüyorum. Üniversite bittiğinde işsiz genç olmak istemiyorum. Ürünlerimi uluslararası pazara çıkarmayı amaçlıyorum. Kendini geliştiren işsiz kalmaz."
Bezer, okuldan mezun olduktan sonra lavantada kendi markasını oluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!