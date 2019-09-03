Aile acı haberle yıkıldı

03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, saat 02.00 sıralarında Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi'ni kazanan Derya Gün, şehirden ayrılmadan önce ailesiyle birlikte dün piknik yapmak için Çamlıca mesire alanına gitti. Gece piknikten akrabası olan Rıdvan Karabacak’ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklete binerek ayrılan Derya Gün, şehir turu attı.
Rıdvan Karabacak motosikletle Ahi Evren Caddesi'ne geldiği sırada virajı alamayarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada metrelerce savrulan Rıdvan Karabacak ve arkasındaki Derya Gün ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Derya Gün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
VALİZİNİ HAZIRLAMIŞTI
Kazayı haber alarak hastaneye gelen Derya Gün’ün yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi. Derya Gün’ün bu sabah annesiyle birlikte kaydını yaptırıp, ev tutmak için otomobille Antalya’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kütahya´da ailesiyle gittiği piknikten dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Derya Gün (23),Alayunt Mahallesi´ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Motosikleti kullanan Volkan Karabacak´ın ise 2.00 promil alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ve yakın zamanda geri aldığı ortaya çıktı.
Kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören Karabacak'ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilirken, sabah saatlerinde Balıkesir Devlet Hastanesi´ne sevk edildiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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