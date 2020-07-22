Üniversitelerin "doktor" ve "doçent" kadroları için ek koşul belirleme yetkisi davalık oldu

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; CHP, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.
Başvuruda Kanun'un, "doktor öğretim üyesi ve doçent kadrolarına yapılacak atamalarda yükseköğretim kurumlarına Kanunda belirlenen koşulların yanında ek koşullar belirleyebilme yetkisi veren" düzenlemelerin iptali istendi.
Dava dilekçesinde, "bu yetkinin kişiye özel koşullar belirlenmesinin ve bu yolla şaibeli atamalar yapılmasının önünü açacağı, kadroların siyasallaşmasına neden olacağı, ek koşulların neler olacağına ilişkin netlik bulunmadığı, bu nedenle Anayasaya aykırı olduğu" öne sürüldü.
Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına karar vererek, iptal istemini reddetti.
Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, bilimsel ve akademik çalışamaların dinamik yapısı ile her yükseköğretim kurumunun, kendi ihtiyaç ve şartları göz önüne alındığında akademik kadrolara yapılacak atamalarda yeni şartlar belirleme gereği duyabileceği belirtildi.
Bu yetkinin kullanımında hangi ölçütlerin esas alınacağının da kanunda gösterildiğine işaret edilen gerekçede, şu tespitler yapıldı:
"Fıkralara göre ek koşullar, bilimsel kaliteyi artırmak amacıyla bilim ve sanat disiplinleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak nitelendirilmeli, objektif ve denetlenebilir nitelikte olmalıdır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar YÖK'ün onayına tabidir. Yükseköğretim kurumuna tanınan bu yetkinin keyfi olarak kullanılıp kullanılmadığı hususu da yargı denetimine tabidir. Bu durumda doktor öğretim üyesi ve doçent kadrolarına yapılacak atamalarda yükseköğretim kurumlarına tanınan ek koşullar belirleyebilme yetkisine ilişkin kuralların belirli ve öngörülebilir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır."
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