Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Üniversitelerin açılacağı tarih 2024-2025: YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılıyor, ayın kaçında açılacak?

        Üniversite kayıtlarında son gün! Üniversiteler ne zaman açılıyor?

        19 Ağustos tarihinde başlayan üniversite kayıt süreci 23 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt sürecinde son günlere girilirken, üniversitelerin açılacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. 2024-2025 üniversitelerin güz döneminin başlangıç tarihi için gözler YÖK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarih YÖK tarafından açıklansa da, üniversitelerin açılış tarihi değişkenlik göstermektedir. Peki, "Üniversiteler ne zaman açılıyor?" İşte 2024-2025 YÖK takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 20:17 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt dönemi başladı. 23 Ağustos tarihine kadar devam edecek kayıt sürecinde öğrenciler gerekli olan evrakları tamamlayarak belirtilen tarihler arasında kaydını yapabilecek. Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler ise, üniversitelerin açılacağı tarihi gündemine aldı. YÖK'e bağlı eğitim veren üniversiteler özerk yapıda olması nedeniyle açılış tarihi fakülteden fakülteye farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" İşte detaylar...

        • 2

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

        • 3

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Üniversitelerin açılış tarihi her üniversite için farklılık gösteriyor. Üniversiteler resmi sayfalarından akademik takvimlerini ilan edecekler.

        • 4

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.

        • 5

          ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ

          1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

          2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

        • 6

          3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

          4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

          5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        • 7

          6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal turu eve bıraktı
        Kartal turu eve bıraktı
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Habertürk Anasayfa