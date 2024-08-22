Üniversite kayıtlarında son gün! Üniversiteler ne zaman açılıyor?
19 Ağustos tarihinde başlayan üniversite kayıt süreci 23 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt sürecinde son günlere girilirken, üniversitelerin açılacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. 2024-2025 üniversitelerin güz döneminin başlangıç tarihi için gözler YÖK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarih YÖK tarafından açıklansa da, üniversitelerin açılış tarihi değişkenlik göstermektedir. Peki, "Üniversiteler ne zaman açılıyor?" İşte 2024-2025 YÖK takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...
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YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt dönemi başladı. 23 Ağustos tarihine kadar devam edecek kayıt sürecinde öğrenciler gerekli olan evrakları tamamlayarak belirtilen tarihler arasında kaydını yapabilecek. Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler ise, üniversitelerin açılacağı tarihi gündemine aldı. YÖK'e bağlı eğitim veren üniversiteler özerk yapıda olması nedeniyle açılış tarihi fakülteden fakülteye farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" İşte detaylar...
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi her üniversite için farklılık gösteriyor. Üniversiteler resmi sayfalarından akademik takvimlerini ilan edecekler.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.
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ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ
1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
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3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.